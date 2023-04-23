طقس السويس اليوم.. غائم جزئيا ودرجة الحرارة العظمى 30 مئوية

تشهد محافظة السويس، اليوم الأحد، ثالث أيام عيد الفطر المبارك، طقسا غائم جزئيا، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة، وفق ما كشف عنه البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

سهولة التنقل والاحتفال

ويزدحم كورنيش وممشي أهل السويس، احتفالا بعيد الفطر المبارك، وكذلك ممشي النخيل، الحدائق العامة، ويتواجد رجال المرور بشكل دائم في الشوارع، خاصة في أوقات الذروة للحفاظ على سهولة التنقل بين الأحياء المختلفة وبين حي السويس.

وتستمر محافظة السويس في رفع درجة الاستعداد، لمجابهة تحسباً لأى تقلبات في طقس السويس، والتي أعلنها اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، مع ظهور التقلبات الجوية بالمحافظات، والذي شدد على رؤساء الأحياء ومسؤولي الجهات المختلفة المعنية بالتدخل حال حدوث تقلبات جوية، والتأكيد علي عمل محطات الصرف بكامل كفاءتها.

قراءات طقس السويس اليوم الأحد

وسجلت أجهزة الرصاد الداخلية، وتوقعات الأرصاد الجوية قراءات طقس السويس، اليوم الأحد ، ثالث أيام عيد الفطر، وسجلت نسبة الرطوبة 37%، وسرعة الرياح 23 كم/ساعة، وتوافر فرصة لسقوط أمطار خفيفة، فيما تكون درجة الحرارة العظمى 30 درجة والصغرى 16 درجات مئوية، فيما تكون حالة البحر الأحمر بين خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج به يتراوح بين متر إلى متر ونصف، واتجاه الرياح شمالية غربية