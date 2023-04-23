إيرادات فيلم مغامرات كوكو.. يحتل المركز السادس

احتل فيلم مغامرات كوكو بطولة الفنانة شيرين رضا، المركز السادس في إيرادات ثاني أيام موسم عيد الفطر والذي يتنافس فيه 7 أفلام.

إيرادات فيلم «مغامرات كوكو»

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، لـ«الوطن»، إن فيلم «مغامرات كوكو» حقق 472 ألفا و307 جنيهات واحتل المركز السادس قبل الأخير بين الأفلام المنافسة خلال ثاني أيام موسم عيد الفطر.

نجوم فيلم مغامرات كوكو

فيلم مغامرات كوكو بطولة الفنان بيومي فؤاد، وخالد الصاوي، وشيرين رضا، وأوس أوس، وإيهاب فهمي، ونانسي صلاح، وعمرو عبد العزيز، وطاهر أبو ليلة، وهو من تأليف إيهاب الناصر، وإنتاج عمرو طنطاوي، وإخراج إسماعيل فاروق.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، وفكرة الصراع بين الخير والشر بالاستعانة بعالم الحيوانات التي ظهرت خلال المقطع الدعائي باعتبارها حيوانات ناطقة، حيث يناقش الفيلم قضية الرفق بالحيوانات والاهتمام بها.