كشف لغز العثور على جثة شاب مبتورة القدم بالإسكندرية.. اتقتل في العيد

كشفت الأجهزة الأمنية في الإسكندرية، لغز العثور على جثة شاب مبتورة القدم في الإسكندرية خلال أيام عيد الفطر المبارك، حيث تبين أن اثنين وراء قتل هذا الشاب الذي يعمل سائقا، بعد أن طعنوه وقطعوا إحدى قدميه، وذلك انتقامًا منه لوجود خلافات سابقة بينهما، بمنطقة الدخيلة غرب المدينة الساحلية.

تفاصيل جريمة قتل بالإسكندرية

بدأت جريمة الإسكندرية حين تلقى مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الدخيلة، يفيد بالعثور على جثة شاب غارقًا فى دمائه وجرى نقله إلى المستشفى إلا أنه توفي قبل وصوله للمستشفى.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة الدخيلة إلى موقع الحادث وتبين العثور على جثة شاب يدعى، ع. م، سائق، يبلغ من العمر 20 عامًا مصاب بجروح طعنية نافذة وقطع فى إحدى قدميه ومتوفي.

جرى تقنين الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتبين أن مرتكبا الواقعة شخصين استعانا بآخرين وانتظرا خروج المجنى عليه فجر ثاني أيام عيد الفطر المبارك وهاجموه بالسلاح الأبيض وأرادوه قتيلًا.

كشف لغز جريمة القتل

تم تقنين الإجراءات اللازمة وبتفريغ الكاميرات تبين صحة الواقعة وتم تحديد هوية المتهمين وجرى ضبطهما، ونقل جثة المتوفي إلى المشرحة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق.