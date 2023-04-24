اشتعال النيران في طائرة أمريكية لاصطدامها بسرب من الأوز

لم يمض على إقلاعها من إحدى مطارات الولايات المتحدة سوى 25 دقيقة، فاشتعل في أحد محركاتها النيران بسبب اصطدامها بسرب من الأوز.

وشهد مطار كولومبوس الدولي بولاية أوهايو الواقعة في منطقة غرب الوسط الأمريكي، هبوط إحدى طائرات الركاب اضطراريا على إثر اندلاع حريق في أحد محركاتها بعد إقلاعها من المطار بسبب سرب من الأوز.

وغادرت الطائرة المطار حوالي الساعة 7:43 صباحًا بالتوقيت المحلي، واشتعلت النيران في محركها الأيمن بعد أقل من 30 دقيقة قبل اضطرارها إلى العودة، وهبطت في حوالي الساعة 8:22 صباحًا.

توجه الطائرة إلى فينيكس

وقالت شركة الطيران المشغلة لطائرة الركاب، في بيان، إن حريقاً اندلع بعد فترة قصيرة من إقلاع طائرة «بوينج 737» رقم 1985 من مطار جون جلين الدولي المتوجهة إلى فينيكس، بعد دخول أحد الطيور المهاجرة بالخطأ أحد المحركات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «أسوشيتد برس» الأمريكية.

وأظهر مقطع فيديو، ألسنة اللهب والدخان من محرك الطائرة الأيمن.

الحادث يتسبب ببعض التأخير

وأشارت شرطة الطيران، إلى اكتشاف الحريق بعد وقت قصير من الإقلاع ما اضطر الطائرة إلى الهبوط الفوري بسلام، دون الإبلاغ عن أي إصابات، مضيفة أن الحادث تسبب ببعض التأخير ريثما يتم نقل الركاب إلى رحلات أخرى، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا».

وأظهرت صورا، قيام رجال الإطفاء وأمن المطار بإخماد حريق محرك الطائرة الأيمن، وتفتيش الطائرة، فيما أشار مطار جون جلين الدولي، إلى استمرار عمله رغم هبوط الطائرة اضطراريا، وفقا لما ذكرته صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية.