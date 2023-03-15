هبوط اضطراري لطائرة أمريكية بمطار شارلوت دوغلاس.. والشركة تعتذر

أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أنه تم إغلاق كافة المدارج في مطار شارلوت دوغلاس الدولي، باستثناء مدرج واحد، وذلك بعدما تسرب الوقود من إحدى الطائرات عقب إقلاعها، بحسب ما ذكرت شبكة «روسيا اليوم»، اليوم الأربعاء.

تأجيل وتأخر 96 رحلة جوية بسبب الحادث

ووقع الحادث صباح أمس الثلاثاء، بعدما تسرب الوقود من الطائرة التابعة لشركة «دلتا» أثناء إقلاعها، ثم هبطت اضطراريا وتسرب المزيد من الوقود على المدرج، وأدى الحادث إلى تأجيل 57 رحلة جوية، كما تأخرت 39 رحلة جوية عن موعد وصولها.

60 شخصا كانوا على متن الطائرة

من جهتها، قالت شركة «دلتا» للطيران إن 60 شخصا كانوا على متن الطائرة الأمريكية، مضيفة، في بيان لها: «نعتذر لعملائنا على رحلة دلتا رقم 2481 من شارلوت إلى ديترويت والتي عادت إلى شارلوت بعد وقت قصير من المغادرة بعد الإبلاغ عن مشكلة في نظام وقود الطائرات، هبطت الطائرة بسلام وستخضع للفحص».