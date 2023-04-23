«الهلال الأحمر» تنشر نصائح جديدة ضمن حملة «دعم سلامة أولادنا بالسودان»

نشرت الصفحة الرسمية لجمعية الهلال الأحمر المصري، بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عدد من النصائح الجديدة، ضمن حملة «دعم سلامة أولادنا بالسودان»، تناشد من خلالها المصريين المتواجدين داخل السودان، للحفاظ على سلامتهم أثناء الظروف الراهنة هناك.

جمعية الهلال الأحمر المصري تتابع الوضع الإنساني في السودان

وأشارت جمعية الهلال الأحمر المصري، إلى أن الجمعية تتابع الوضع الإنساني في السودان، وتناشد الجالية المصرية المقيمة هناك الاتصال بجمعية الهلال الأحمر السوداني حال الاحتياج إلى مساعدة والتواصل خلال الأرقام المتاحة عبر الصفحة.

نصائح جمعية الهلال الأحمر المصري ضمن حملة «دعم سلامة أولادنا بالسودان»

وتمثلت نصائح جمعية الهلال الأحمر المصري، ضمن حملة «دعم سلامة أولادنا بالسودان»، في:

- احتفظ بأدويتك المهمة، وأدوات أساسية للإسعافات الأولية.

- قم بغلي أي مياه للشرب إن لم تكن من مصدر معقم.

- احتفظ بأموالك في أماكن متنوعة، ومخفية قدر الإمكان تجنبا لضياعها أو سرقتها.

- إذا سمعت أصوات إطلاق نار أو دوي انفجارات في مكان قريب، ابقي بعيدا عن النوافذ والأبواب، ولا تحاول استراق النظر للخارج، وأغلق الستائر لمنع تناثر زجاج النوافذ بالداخل، وأبق في أبعد غرفة عن الشارع.

- عند وقوع أضرار في مكان إقامتك نتيجة لقصف، انتظر حتى تهدأ الأمور، ثم استخدم كشافا صغيرا لاستطلاع حجم وطبيعة الأضرار، وافعل ذلك دون أن تشعل الشموع أو تضئ الأنوار، وتحقق من عدم وجود حريق أو تسريب مياه أو غاز، واغلق كل المحابس الرئيسية، وافتح النوافذ، وأطلب المساعدة في أقرب وقت ممكن.

- لا ينبغي محاولة الإخلاء في هذا الوقت إلا إذا كان خطر البقاء كبيرا جدا ويصبح الإخلاء هو الخيار الوحيد.

- إذا سمعت أي صوت أو حركة غير عادية بالخارج، الزم مكان إقامتك حتى تطمئن بأن الوضع بات آمنا بما يكفي للخروج.