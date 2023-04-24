إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

شهدت دائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج، إصابة 4 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة، إثر نشوب مشاجرة بناحية دائرة المركز، وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزي.

وجود مشاجرة ومصابين بناحية الكولة

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة أخميم، يفيد بوجود مشاجرة ومصابين بناحية الكولة دائرة مركز اخميم.

بالانتقال والفحص تبين أنها بين كل من طرف أول «شعبان ع ا ع»، 44 سنة، عامل، و «عبد العاطي ع ا ع»، 50 عامًا، عامل،«أنور ع ا ع»، 52 سنة، سائق، مصابين بـ«كدمات وسحجات متفرقة بالجسم».

ضبط الطرفين وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما

وطرف ثان «رمضان ا ر»، 17 سنة، طالب،و«زاهر ع ا ع»، 50 سنة، مدرس، و«أحمد و م ع»، 27 سنة، عامل، مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، الطرفان يقيمان بذات الناحية، تم ضبط الطرفين وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما علي الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها، بسبب خلافات الجيرة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.