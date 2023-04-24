رئيس أوكرانيا: لا نستطيع مغادرة مدينة باخموت

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في مقابلة مع قناة «العربية» الإخبارية، التليفزيونية إن بلاده لا تستطيع مغادرة باخموت شرق البلاد، لأنه في هذه الحالة ستتاح للقوات الروسية و«فاجنر» فرصة السيطرة على المزيد من الأراضي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

السيطرة على باخموت

من جانبها، أشارت «العربية»، إلى أن السيطرة الكاملة على باخموت ستخلق نقطة انطلاق للقوات الروسية لشن هجوم إضافي على كراماتورسك وسلافيانسك.

في كوريا الجنوبية، أعلنت وزارة التجارة والصناعة، أن «سول» قررت، يوم الجمعة الماضي توسيع قائمة السلع المخصصة لتصديرها إلى روسيا وبيلاروسيا، والتي يجب أن تحصل على إذن خاص من الحكومة، من 57 إلى 798 سلعة، وسيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 28 أبريل الجاري.