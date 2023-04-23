باخموت تشهد أشرس معركة منذ بداية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا

كشفت وزارة الدفاع الروسية عن وجود تطورات في باخموت القريبة من روسيا، في ظل معارك حامية منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في فبراير 2022.

المعركة الأشرس في باخموت بين روسيا وأوكرانيا

وذكرت قناة «روسيا اليوم» أن باخموت شهدت معركة قوية للغاية هي الأشرس منذ بداية الأزمة قبل نحو 14 شهراً، وتم تدمير المدينة التي تقع في شرق جمهورية أوكرانيا في ظل القصف المدفعي والقتال الدائر فيها، وتعتبر روسيا الاتحادية أن السيطرة على باخموت يتيح لها الحصول على تقدم وتفوق على القوات المسلحة الأوكرانية.

بيان عسكري حول وضع روسيا في باخموت

وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا توضح أن روسيا سيطرت على مربعين سكنيين آخرين في أحياء باخموت الغربية وسط تعزيزات تتحرك إلى الشمال والجنوب في الوقت الذي ذكرت قوات فاجنر الروسية العسكرية الخاصة أنها تسيطر على 80% من المدينة فيما نفت كييف هذا الأمر مشيرة إلى أن أوكرانيا لن تنسحب من المدينة كما يشاع.

باخموت في صراع بين روسيا وأوكرانيا

بدوره أصدر حاكم منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا، المحسوب على روسيا تقريرا يفيد بوجود قوات أوكرانيا على ضفة نهر دنيبرو الشرقية وتمتلك روسيا مقرات عسكرية مقرات ثابتة في باخموت دون الكشف عن نواياها الساعات المقبلة وسط ترقب بين روسيا وأوكرانيا خاصة بعد سحب موسكو جزء من قواتها في قريبا من نهر دنيبرو.