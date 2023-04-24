5 أيام إجازة بعد عطلة عيد الفطر.. البداية هذا الأسبوع

مفاجأة كبيرة تنتظر المصريين بعد الخروج من إجازة عيد الفطر لتبدأ 5 أيام إجازة بعد عطلة عيد الفطر، والبداية من هذا الأسبوع، ويمكن خلالها الخروج للتنزه وزيارة الأقارب والأهل، أو السفر من أجل الاسترخاء وتخفيف آثار ضغوط العمل.

5 أيام إجازة بعد عطلة عيد الفطر

وتبدأ الـ5 أيام إجازة بعد عطلة عيد الفطر من يوم الجمعة الموافق 28 أبريل ويليه السبت 29 أبريل كإجازة أسبوعية رسمية، وفي الأسبوع التالي تم ترحيل يوم إجازة عيد العمال الموافق 1 مايو إلى الخميس الموافق 4 مايو ويليه الجمعة والسبت 5 و6 مايو إجازة أسبوعية، وبذلك تكون هناك 5 أيام إجازة أسبوعية.

وكانت وزارة القوى العاملة، أعلنت في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1405 لسنة 2023 والذي نص في مادته الأولى على أن: تكون الفترة من الخميس الموافق 20 أبريل حتى الثلاثاء 25 أبريل إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء.

الإجازات الرسمية في الأعياد

وأكدت وزارة القوى العاملة، أن ذلك يأتي في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة – كلما أمكن ذلك – تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في الأعياد والمناسبات ومشاركة الاحتفال مع الأهل والأصدقاء، مشيرة إلى أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.