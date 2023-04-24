ما أسباب ارتباك أسعار الذهب خلال أيام العيد؟.. «الشعبة» تجيب

أكدت شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، أنّ الذهب على المستوى العالمي غير مستقر بشكل كبير، وهو ما يتضح من اختلاف سعره بين ارتفاع وانخفاض مع بداية التدولات اليومية ونهايتها، وهذا الارتباك يؤثر بشكل مباشر على أسعار المعدن الثمين على المستويات المحلية ككل، ومنها الأسواق المصرية التي شهدت أمس، انخفاضا طفيفا بنحو 10 جنيهات، إلا أنه سرعان ما عاد للارتفاع الطفيف مرة أخرى.

التأني في شراء وبيع الذهب

ونصح عمرو المغربي عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، لـ «الوطن»، بالتأني في الشراء والبيع، بسبب الارتباك وعدم استقرار الأسعار في أسواق الذهب، ولا تكون عمليات البيع إلا في حالات الضرورة فقط، إذ أن الذهب يعتبر الملاذ الآمن للاستثمار على المدى البعيد.

وأشار إلى أنه بعد انتهاء فترة إجازة العيد، وعودة عمل بورصات الذهب المصرية، ستظل الأسعار غير متوقعة، إذ أنها مرتبطة بالبورصات العالمية، وسعر الدولار.

أسعار الذهب اليوم

- عيار 24 بلغ سعره نحو 2800 جنيه للبيع، مقابل 2823 جنيها للشراء.

- عيار 22 سجل 2567 جنيها للبيع، مقابل 2588 جنيها للشراء.

- عيار 21 بلغ سعره نحو 2450 جنيها للبيع، مقابل 2470 جنيها للشراء اليوم.

- عيار 18 سجل 2100 جنيه للبيع، مقابل 2117 جنيها للشراء.

- عيار 14 سجل 1633 جنيها للبيع، مقابل 1647 جنيهًا للشراء.

- عيار 12 سجل 1400 جنيه للبيع، مقابل 1411 جنيهًا للشراء.