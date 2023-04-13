صندوق «تحيا مصر»: رصدنا 250 مليون جنيه لتنفيذ برنامج «مستورة» ومبادرة «دكان الفرحة»

أكد تامر عبدالفتاح المدير التنفيذى لصندوق «تحيا مصر» أن هناك اهتماماً بالغاً بمواجهة ظاهرة الغارمات، وذلك تنفيذاً لمبادرة «سجون بلا غارمين» التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، حفاظاً على كيان الأسرة المصرية.

وأوضح أن الصندوق عام 2015 كثف جهوده فى مواجهة الظاهرة، من خلال محورى عمل: الأول وهو المشاركة فى الإفراج عن الغارمات وفك كربهن بسداد ديونهن، فتم الإفراج عن نحو 6400 غارم وغارمة حتى الآن ضمن مبادرة «سجون بلا غارمين» بمساهمة من الصندوق بلغت قيمتها 42 مليون جنيه، والثانى هو اتخاذ خطوة استباقية تحول دون انضمام غارمات جديدات إلى السجون وذلك بالتمكين الاقتصادى للسيدات المعيلات على وجه الخصوص، لإعانتهن على الوفاء باحتياجاتهن الأسرية، فضلاً عن تجهيز الفتيات المقبلات على الزواج، وكذلك رعاية الغارمات بعد خروجهن حتى لا يرجعن للسجن مرة أخرى.

مبادرة سجون بلا غارمين

وأضاف: حرص الصندوق بالتوازى مع مبادرة «سجون بلا غارمين» على تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية للمرأة المعيلة من خلال رصد 250 مليون جنيه لتنفيذ برنامج «مستورة»، وتقديم قروض فى شكل مشروع متناهى الصغر يعين المرأة المعيلة على احتياجاتها الأسرية، التى تحول استدانتها لسد تلك الاحتياجات، وتضمن لها سبل الحياة الكريمة.

برنامج مستورة

وأشار إلى تمويل أكثر من 36 ألف مشروع متناهى الصغر لتمكين المرأة المعيلة حتى الآن من خلال برنامج «مستورة» الذى يوفر القرض فى شكل أدوات إنتاج لمشروع تختاره السيدة المتقدمة للحصول عليه، وذلك من خلال فروع بنك «ناصر» الاجتماعى المنتشرة على مستوى الجمهورية، مشدداً على أن مبادرة «سجون بلا غارمين» تتكامل مع برنامج «مستورة»، لإرساء قواعد التكافل الاجتماعى بين المصريين وبعضهم البعض.

وتابع: فى عام 2019 دشّن صندوق تحيا مصر مبادرة دكان الفرحة لتجهيز الفتيات الأولى بالرعاية من خلال توفير «ثلاجة، غسالة، بوتاجاز، سخان، خلاط، مروحة، مكواة، طقم أدوات طهى، شنطة مستحضرات عناية شخصية، شنطة مستحضرات تجميل لكل فتاة، بما يخفف من أعباء تجهيز الفتيات عن عاتق أسرهن.

كما يشارك الصندوق فى تنفيذ المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودة» إذ يتكامل المشروع مع مبادرة «دكان الفرحة» لتجهيز الفتيات الأولى بالرعاية، من خلال تأهيلهن استعداداً للزواج والتعريف بالجوانب النفسية، والاجتماعية، والثقافية، والشرعية، والصحية للزواج.

رصد بيانات الغارمين

ويعمل الصندوق من خلال عضويته فى اللجنة الوطنية لرعاية الغارمات على مواجهة هذه الظاهرة من خلال إعداد قائمة سوداء بالتجار الذين يسيئون استخدام إيصالات الأمانة الموقعة من السيدات، وكذلك التحديث المستمر لقواعد رصد بيانات الغارمين، وتوحيد مفاهيم وصف الغارمة وصولاً إلى توحيد جهود العمل المجتمعى فى مواجهة هذه الظاهرة.