إحالة 4 متهمين بقتل مُسن في التجمع الخامس للمحاكمة الجنائية

قررت النيابة العامة، إحالة 4 متهمين؛ لاتهامهم بقتل مسن في منطقة التجمع الخامس لسرقته، إلى المحاكمة الجنائية.

قتل المتهمين للمجني عليه عمدًا

البداية عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة التجمع الخامس، يفيد قيام المتهمين الأربعة «سيدة. س»، «منة الله. و»، «عمر. ع»، «محمد. ع»، بقتل المجني عليه «حاتم. م» عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد بعدما دلفوا جميعًا إلى محل سكنه قاصدين من ذلك سرقته، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

خطة لسرقة الضحية

وحسب ما جاء في تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين خططوا لسرقة المجني عليه وأعدوا لذلك الغرض الأدوات التي تساعدهم في ذلك، ودلفوا إلى منزل الضحية وكبلوا يديه مستخدمين في ذلك سلك كهربائي، وكمموا فمه بشريط لاصق، وأبرحوه ضربًا ما أسفر عن لفظ أنفاسه الأخيرة على أيديهم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من كشف لغز الجريمة والقبض على المتهمين الأربعة وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.