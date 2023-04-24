مستوطنون يعتدون على «الأقصى».. والشرطة الإسرائيلية تقتحم أريحا

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، باحات المسجد الأقصى المبارك، اليوم الاثنين، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وحسب شهود عيان، اعتدت عناصر من شرطة الاحتلال، على مصلى «باب الرحمة» في المسجد، وقطعوا أسلاك الكهرباء عنه للمرة الثانية خلال ثلاثة أيام، ومنعوا حراس المسجد الأقصى من الدخول إليه.

وكثف المستوطنون اقتحامهم للمسجد منذ الصباح على شكل مجموعات متتالية، وأدوا طقوسا تلمودية عند أبوابه وفي الساحات، فيما انتشرت شرطة الاحتلال داخل الأقصى وعند أبوابه، ودققت في بطاقات المواطنين الشخصية، وضيقت على الوافدين إليه.

وكانت شرطة الاحتلال اقتحمت أمس الأول السبت، مصلى «باب الرحمة» في المسجد الاقصى المبارك، وقامت بخلع وتحطيم تمديدات الكهرباء داخل المصلى في انتهاك لحرمة المسجد.

وأدانت جامعة الدول العربية أمس الأحد، بشدة اعتداءات سلطة الاحتلال الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك من خلال الاعتداء على مصلى باب الرحمة.

جامعة الدول العربية تدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى

وقال السفير سعيد أبوعلي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي المحتلة، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، «إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية قامت بتدنيس المصلى الذي يعد جزءً لا يتجزأ من المسجد الأقصى عبر تخريب شبكة الكهرباء وأبواب المصلى وتحطيم محتوياته».

وأضاف أنّ هذا الاستهداف يظهر مخططات السلطات التهويدية بحق مصلى «باب الرحمة»، الذي يعد ملكا إسلاميا خالصا أقرته الشرعية الدولية، محذرا من خطورة هذه المخططات، وحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية وتداعياتها، وما تؤدي له من تصعيد وإساءة للشعب الفلسطيني ومجمل الشعوب العربية.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مخيم أريحا

كما اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مدينة أريحا ومخيم عقبة جبر، في شرق الضفة الغربية، اليوم، وسط اندلاع مواجهات عنيفة، بعد يومين من غلق مداخل المدينة وتضييق الخناق على سكانها.

وقال شهود عيان إنّ قوات الاحتلال اقتحمت مخيم «عقبة جبر» بالمدينة، وانتشرت في أزقته واعتلت أسطح بعض المنازل، كما اقتحمت المدينة وانتشرت في عدة أحياء منها، وشهدت المدينة والمخيم مواجهات عنيفة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الإسرائيلى الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز تجاه الفلسطينيين.

كما واصلت قوات الاحتلال إغلاق جميع مداخل أريحا لليوم الثالث على التوالي، ونصبت حواجز عسكرية على كافة مداخلها وتعيق حركة الفلسطينيين.