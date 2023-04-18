موعد صلاة عيد الفطر 2023 في المسجد الأقصى.. والإجازة 5 أيام

من المتوقع أن يؤدي آلاف المصلين الفلسطينيين، صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى، وذلك بعد أن تمّ الإعلان، بشكل رسمي، من جانب مفتي فلسطين، عن موعد صلاة عيد الفطر 2023 في المسجد الأقصى، وبحسب التقديرات الفلسطينية، لوكالة «وفا»، فإن عدد المصلين قد يبلغ أكثر من مئتي الف مصل.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في المسجد الأقصى

وأعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين، اليوم الثلاثاء، أن موعد صلاة عيد الفطر 2023 في المسجد الأقصى، من المقرر أن تكون في تمام الساعة 5:35 دقيقة صباحاً، الموافق يوم الجمعة 21 أبريل، وذلك حسب التوقيت الشتوي الخاص بالمسجد الأقصى المبارك، كما أعلن مجلس الوزراء، أن عطلة عيد الفطر، تبدأ من صباح يوم الخميس 20 أبريل وحتى مساء يوم الاثنين 24 أبريل، وفقًا لوكالة أنباء «وفا» الفلسطينية.

وفي السياق ذاته، دعا المفتي العام للديار الفلسطينية، جميع المواطنين إلى زيارة أهالي الشهداء والمصابين والأسرى الفلسطينيين، تحديدًا بعد أن أعلن عن موعد صلاة عيد الفطر 2023 في المسجد الأقصى، معربًا عن ضرورة الإسراع في إخراج زكاة الفطر، التي يجب إخراجها قبل أداء صلاة عيد الفطر، حتى يتمكن الجميع من الحصول على ثوابها، وتيسيرًا على الفقراء والمحتاجين أحوالهم قبل قدوم العيد.

احتفالات الفلسطينيين بعيد الفطر المبارك

ويبدأ المواطنون بتجهيز وشراء الملابس الجديدة والحلويات من أجل الاستمتاع والاحتفال بتلك الأيام المباركة، وتزداد مبيعات الملابس بشكل كبير، ما يدفع التجار إلى استيراد الملابس والأدوات المنزلية بكمية وفيرة، حتى تتوفر كل السلع اللازمة للمواطنين، كما يتبادل الأهالي التهاني والمباركات بينهم البعض، وشراء الحلويات التي تتمثل في الكعك والبسكويت والمعمول بكل الأشكال.