رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

اليوم.. بدء تطبيق قرار منع دخول المستوطنين إلى المسجد الأقصى

كتب:

هانى حسن
11:36 ص | الأربعاء 12 أبريل 2023
المسجد الأقصى

المسجد الأقصى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، قرر وقف اقتحامات اليهود للمسجد الأقصى في العشر الأواخر من رمضان، بدءًا من اليوم الأربعاء وحتى نهاية الشهر.

وأكّدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن نتنياهو أخذ قراره وأمر الشرطة بمنع وصول أي يهودي للمسجد بداية من الأربعاء وحتى انتهاء رمضان، بعد سلسلة مشاورات أجراها نتنياهو مع قادة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية الذين ضغطوا للسماح للمستوطنين باقتحام الأقصى، أمس الثلاثاء، قبل أن يتم منعهم.

واقتحم المستوطنون الأقصى، بالفعل يوم الثلاثاء، وهو اليوم السادس لعيد الفصح اليهودي واليوم الأول في العشر الأواخر من رمضان، مستغلين أن نتنياهو لم يكن قد حسم موقفه بعد.

وأثار قرار نتنياهو غضب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بسبب منع دخول المستوطنين المسجد الأقصى بدءًا من اليوم الأربعاء، السابع من عيد الفصح ، وحتى نهاية شهر رمضان.

اقرأ المزيد:

استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال غرب الضفة الغربية

«القاهرة الإخبارية»: إصابة فلسطيني خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في طوباس

آثار اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى اليوم (فيديو)

قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل منع الأذان في الحرم الإبراهيمي

مرصد الأزهر يدين اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى
بقلم هانى حسن