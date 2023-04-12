اليوم.. بدء تطبيق قرار منع دخول المستوطنين إلى المسجد الأقصى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، قرر وقف اقتحامات اليهود للمسجد الأقصى في العشر الأواخر من رمضان، بدءًا من اليوم الأربعاء وحتى نهاية الشهر.

وأكّدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن نتنياهو أخذ قراره وأمر الشرطة بمنع وصول أي يهودي للمسجد بداية من الأربعاء وحتى انتهاء رمضان، بعد سلسلة مشاورات أجراها نتنياهو مع قادة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية الذين ضغطوا للسماح للمستوطنين باقتحام الأقصى، أمس الثلاثاء، قبل أن يتم منعهم.

واقتحم المستوطنون الأقصى، بالفعل يوم الثلاثاء، وهو اليوم السادس لعيد الفصح اليهودي واليوم الأول في العشر الأواخر من رمضان، مستغلين أن نتنياهو لم يكن قد حسم موقفه بعد.

وأثار قرار نتنياهو غضب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بسبب منع دخول المستوطنين المسجد الأقصى بدءًا من اليوم الأربعاء، السابع من عيد الفصح ، وحتى نهاية شهر رمضان.