التوقيت الصيفي 2023.. سيُطبق بعد 10 أيام

ينتظر المصريون 10 أيام وبالتحديد يوم الجمعة الموافق 28 أبريل الجاري، تطبيق التوقيت الصيفي 2023، بعدما نشرت الجريدة الرسمية اليوم تصدّيق رئيس الجمهورية على القانون رقم 34 لسنة 2023 بشأن إقرار نظام التوقيت الصيفي 2023 لمسايرة المتغيرات ومراعاة الأوضاع الراهنة.

وجاء ذلك بعد موافقة مجلس النواب على القانون الذي تقدمت به الحكومة مؤخرا، بشأن العمل بالتوقيت الصيفي، حيث يتم تقديم الوقت لمدة ساعة.

ترشيد الطاقة

وأكدت الحكومة أن تطبيق التوقيت الصيفى 2023 يحقق عدد من الأهداف أبرزها العمل على ترشيد الطاقة لمسايرة التغيرات والأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العالم والحد من الاستهلاك.

وجاء نص المادة الأولى من القانون كالتالي: «اعتبارا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر كل سنة ميلادية، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار 60 دقيقة»، كما نصت المادة الثانية على نشر قانون العمل بالتوقيت الصيفي في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

أهداف التوقيت الصيفي

وأشارت الحكومة إلى أن العمل بالتوقيت الصيفي 2023، ما يساهم في الحصول على أكبر قدر من ترشيد الطاقة، والدراسات توضح توفير نحو 10% من إجمالي الاستهلاك في ظل ارتفاع كبير في أسعار الطاقة والمواد البترولية.

يذكر أن هناك تاريخ طويل في مصر مع عودة التوقيت الصيفي والغاؤه منذ عهد الملك فاروق حتى يومنا هذا لأسباب متنوعة وفق رؤية الحكومة.