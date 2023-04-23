موعد تغيير التوقيت الصيفي في مصر 2023.. يُطبق خلال أيام

يعد الهدف الرئيسي من تغيير التوقيت الصيفي في مصر 2023، هو المساهمة في الحصول على أكبر قدر من ترشيد الطاقة، إذ أوضحت الدراسات التى أجريت على تغيير التوقيت الصيفي، أنه يساعد في توفير نحو 10% من إجمالي استهلاك الطاقة.

إقرار نظام التوقيت الصيفي 2023 لمسايرة المتغيرات

وخلال الفترة الأخيرة، وافق مجلس النواب على القانون الذي تقدمت به الحكومة مؤخرًا، بشأن العمل بالتوقيت الصيفي، إذ يجري تقديم الوقت لمدة ساعة، وذلك عقب نشر الجريدة الرسمية، تصديق رئيس الجمهورية على القانون رقم 34 لسنة 2023، بشأن إقرار نظام التوقيت الصيفي 2023 لمسايرة المتغيرات ومراعاة الأوضاع الراهنة.

وعليه، أصبح هناك تساؤل بين المواطنين عن موعد تطبيق التوقيت الصيفي، ووفقًا لما أعلنته الحكومة، سيجري تطبيق تغيير التوقيت الصيفي في مصر 2023، يوم الجمعة المقبل 28 أبريل الجاري.

تغيير التوقيت الصيفي في مصر 2023 الجمعة المقبلة

ووفقًا لنص المادة الأولى من قانون تغيير التوقيت الصيفي، جاء فيه ما يلي: «اعتبارا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر كل سنة ميلادية، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار 60 دقيقة».

كما نصت المادة الثانية من القانون ذاته، على نشر قانون العمل بالتوقيت الصيفي في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.