موعد تطبيق التوقيت الصيفي للمحلات.. باق من الزمن 9 أيام

يتبقى 9 أيام على تطبيق التوقيت الصيفي للمحلات، فمن المقرر وفق القرار الوزاري 456 لسنة 2020 يبدأ في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل الجاري، أي بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، لتنظيم العمل بالمحلات وترشيد استهلاك الطاقة وإتاحة الفرصة لشركات وهيئات النظافة للقيام بمهامها في تنظيف وتجميل الشوارع والميادين واستعادة المظهر الحضاري للأحياء والمدن.

مواعيد المحلات وفق التوقيت الصيفي

وفيما يتعلق بموعد تطبيق التوقيت الصيفي للمحلات والمولات التجارية فهي تعمل يوميا من السابعة صباحا حتى الحادية عشر مساء مع مد العمل ساعة أيام الإجازات والخميس والجمعة لمراعاة الصالح العام، وتلبية احتياجات المواطنين، مع استثناء عدد من الأنشطة من مواعيد الغلق اليومية حيث تعمل على مدار 24 ساعة، ومن تلك الأنشطة السوبر ماركت والصيدليات والمخابز وأسواق ومحلات الخضار والفاكهة لتلبية احتياجات المواطنين بشكل مستمر ،أما مواعيد الورش فهي من الثامنة صباحا حتى السابعة مساء داخل الكتل السكنية مع استثناء الورش ومحطات الوقود التي تعمل على الطرق السريعة.

مواعيد غلق المحلات

وفيما يتعلق بموعد تطبيق التوقيت الصيفي، تقوم الوحدات المحلية بتسيير لجان متابعة على الأنشطة التجارية للتأكد من الالتزام بمواعيد غلق المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي والورش.

عقوبة عن الالتزام بمواعيد غلق المحلات

أما عقوبة مخالفة مواعيد عمل المحلات فهي تبدأ بإنذار كتابي، وفي حالة تكرار المخالفة يتم غلق النشاط التجاري لمدة شهر، ويتم إعادة التشغيل بتصريح من المركز التكنولوجي، ولو تكررت مخالفة مواعيد غلق المحلات يتم سحب ترخيص النشاط التجاري.