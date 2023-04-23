فيلم هارلي لـ محمد رمضان ينافس على صدارة شباك التذاكر أمام 6 أعمال أخرى

نجاح كبير حققه فيلم هارلي لمحمد رمضان، في الأيام الأولى من عرضه، إذ يُشارك في موسم أفلام عيد الفطر 2023، وينافس على صدارة شباك التذاكر أمام 6 أفلام أخرى ما بين الكوميدي والرعب، إلا أنه حقق إيرادات ضخمة تجاوزت الـ11 مليون جنيه في يومين فقط.

فيلم هارلي لمحمد رمضان، تعاون صُناعه مع وزارة التضامن الاجتماعي، مُتمثلة في صندوق مكافحة المخدرات، كونه يواجه قضايا عدة، والتي تُمثل خطرًا كبيرًا على الشباب، منها مكافحة المخدرات.

تفاصيل شخصية محمد رمضان في فيلم هارلي

فيلم هارلي لمحمد رمضان، يظهر فيه بشخصية مهندس ميكانيكا يُدعى محمد هاشم الشهير «هارلي»، والذي يغوى قيادة الدراجات النارية، وفي الوقت نفسه يُحب عمله بشكلٍ كبير، لكن فجأة يتعرض لموقف ما، حيث يُجرى استغلاله من قبل زعيم مافيا، وهي الشخصية التي يُجسدها الفنان محمود حميدة.

وفي فيلم هارلي لمحمد رمضان، يحاول محمود حميدة استغلال «محمد هاشم» في قدرته على قيادة الدراجات النارية بسرعة فائقة جدًا، وذلك في تسهيل عمليات غير قانونية.

وقال محمد رمضان خلال حواره مع الإعلامية إسعاد يونس، في برنامج «صاحبة السعادة» على قناة «دي إم سي»، إنّ: «هارلي شاب مثل أي شاب، ليس لديه القدر الكاف من الوعي عندما صار ثريًا ولديه أموال ضخمة لينحرف أخلاقيًا بشكلٍ كبير»، متابعًا «هيخسر شيء مهم في حياته، وبعدها يرجع يمتنع عن تعاطي المخدرات.. الفيلم يحمل رسالة جميلة.. ووزارة التضامن وصندوق مكافحة المخدرات قدموا الدعم الكامل لنا كلنا».

أبطال فيلم هارلي لمحمد رمضان

فيلم هارلي لمحمد رمضان، يُشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، منهم محمود حميدة، ومي عمر، ومي كساب، وأحمد داش، وحسني شتا وآخرين، ومن تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج محمد سمير.