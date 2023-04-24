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فتح باب الحجز لمصيف العائلات في الإسكندرية للعاملين بالأزهر الشريف

كتب:

عمرو صالح
10:10 ص | الإثنين 24 أبريل 2023
مرصد الأزهر

مرصد الأزهر

أعلنت الإدارة العامة لرعاية العاملين بالأزهر الشريف عبر البوابة الإلكترونية فتح باب الحجز لمصيف العائلات صيف عام 2023 بمدينة الإسكندرية، للعاملين وأسرهم.

الإدارة العامة لرعاية العاملين بالأزهر الشريف

وأوضحت الإدارة في إعلانها أن الحجز يشمل الإقامة فقط، بدون مطبخ داخل الشقق وبدون مواصلات، وحددت الإدارة العنوان الآتي: مدينة الإسكندرية، مساكن المنتزه، أمام محطة قطار المنتزه، بجوار عمارة التأمين الصحي.

قيمة الاشتراك ومواعيد الأفواج

وأكدت أن قيمة الاشتراك على النحو التالي: الشقة ذات الحجرتين والصالة الصغيرة في الفوج بمبلغ 750 جنيها، والشقة ذات الحجرتين والصالة الكبيرة في الفوج بمبلغ 850 جنيها.

 

 

 

 

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