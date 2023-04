شيخ الأزهر يغرد بالعربية والإنجليزية: أدعو الله أن يكشف البلاء عن أهلنا بالسودان

غرد الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، داعيا للسوادن وأهله باللغتين العربية والإنجليزية قائلا: «أدعو الله أن يكشفَ عن أهلنا في السودان ما ابتُلوا به من نزاعٍ، وأن يوفِّق الحكماء إلى الأَخذِ بأيديهم إلى برِّ السلام وحقن الدماء التي حرَّمها الله تعالى من فوق سبع سماوات، وحذَّرَ من سَفْكِها رسولُه ﷺ في قوله: «لَزَوَالُ الدنيا أهونُ على الله من قتلِ رجلٍ مسلمٍ». وقوله: «إذا التقى المسلمان بسَيْفَيْهِما فالقاتلُ والمقتولُ في النارِ، قيل: يا رسولَ اللَّهِ، هذا القاتلُ، فما بالُ المقتول؟ قال: إنه كان حريصًا على قَتْلِ صاحبِه».

وجاءت تغريدة شيخ الأزهر لأهل السوادن باللغة الإنجليزية كالتالي:

I pray to Allah to lift the afflicted conflict off from our fellow ‎brothers in the Sudan, and to guide the wise people there to cruise ‎them to peace and to save the lives, divinely declared ‎inviolable. The Messenger of Allah (pbuh) warned against ‎bloodshed, saying, “The extinction of the whole world is less ‎significant before Allah than killing a single Muslim.” He also ‎said, “When two Muslims confront each other with their ‎swords, both the slayer and the slain are doomed to Hell-‎Fire.”‎ It was said, "Messenger of Allah, we understand the slayer's (punishment), but what about the slain?" He (pbuh) said, "He was keen on killing his opponent".Prof. Ahmed Altayyeb, The Grand Imam of Al-Azhar, The chairman of Muslim Council of Elders.