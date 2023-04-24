«الأرصاد الجوية»: طقس ربيعي مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ طقس اليوم يشهد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، وأن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، لافتة إلى وجود زيادة لفترات سطوع آشعة الشمس خلال فترات النهار، مما يجعلنا نشعر بالأجواء الربيعية المائلة للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، وأجواء مائلة للدفئ على السواحل الشمالية، وتكون السواحل الشمالية أقل بدرجات الحرارة من القاهرة الكبرى، وتكون الأجواء بين الحارة لشديدة الحرارة على محافظات جنوب البلاد وشمال وجنوب الصعيد.

نشاط نسبي فترات المغرب وخلال ساعات المساء

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يامصر»، المُذاع على شاشة «القناة الأولى»، أنّ الطقس خلال فترات الليل ومع غياب آشعة الشمس يحدث انخفاضا في درجات الحرارة ويكون ملحوظا في ساعات الليل المتأخرة وفترات الصباح الباكر، خصوصا مع وجود نشاطا نسبيا فترات المغرب وخلال ساعات المساء، وهذا النشاط يشعرنا بانخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس خلال فترات الليل، مع وجود أجواء مائلة للبرودة على أغلب الأنحاء.

ارتفاع الحرارة الأربعاء وانخفاضها الجمعة

وأوضحت أنّ فرص سقوط الأمطار تنحصر فقط في بعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، مثل حلايب وشلاتين ومرسى علم، وهي فرص أمطار خفيفة ومن الممكن أن تكون أمطار رعدية أحيانا، ولكن محافظة القاهرة الكبرى والمحافظات الشمالية لا توجد أي فرص لسقوط الأمطار عليها اليوم، وهذه الأجواء تستمر غدا الثلاثاء، ومع يومي الأربعاء والخميس من المتوقع وجود ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة، ثم تعاود مرة أخرى بالانخفاض من يوم الجمعة.