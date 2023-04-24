«الأرصاد»: أمطار رعدية على سيناء.. وطقس غائم في الصعيد

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، تكاثر السحب المتوسطة والخفيفة على وسط سيناء وجبال البحر الأحمر، مع استمرار فرص لسقوط الأمطار متفاوتة الشدة، تكون رعدية أحيانا، بسبب تعرض تاثير منخفض جوي عمل على تكون السحب الممطرة في تلك المنطقة نظرا للطبيعية الجغرافية والجبالية هناك.

وأشارت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها منذ قليل، خلو السماء من السحب العالية التي سيطرت عليها أمس على معظم الأنحاء، في حين يسود طقس غائم جزئيا على جميع أنحاء الجمهورية خاصة محافظات شمال وجنوب الصعيد ووسط وجنوب سيناء.

نشاط الرياح على جميع مدن الجمهورية

وأوضحت وجود نشاطا للرياح الشمالية الغربية على جميع مدن الجمهورية، تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا على المناطق المفتوحة.

درجات الحرارة اليوم

وسجلت درجات الحرارة اليوم الاثنين ما يلي:

- القاهرة 29 - 17.

- العاصمة الإدارية 29 - 16.

- أكتوبر 30 - 17.

- بنها 29 - 16.

- دمنهور 28 - 16.

- وادي النطرون 29 - 16.

- كفر الشيخ 27 - 16.

- المنصورة 28 - 17.

- الزقازيق 29 - 17.

- شبين الكوم 29 - 17.

- طنطا 28 - 17.

- دمياط 23 - 16.

- بورسعيد 22 - 16.

- الإسماعيلية 29 - 16.

- السويس 29 - 17.

- العريش 23 - 12.

- رفح 22 - 13.

- رأس سدر 29 - 15.

- نخل 27 - 11.

- كاترين 24 - 08.

- الطور 26 - 20.

- طابا 27 - 20.

- شرم الشيخ 30 - 19.

- الإسكندرية 25 - 16.

- العلمين الجديدة 25 - 15.

- مطروح 23 - 13.

- السلوم 23 - 14.

- سيوة 30 - 15.

- رأس غارب 31 - 20.

- الغردقة 30 - 20.

- سفاجا 30 - 20.

- مرسى علم 31 - 21.

- شلاتين 30 - 21.

- حلايب 30 - 22.

- أبو رماد 29 - 21.

- رأس حدربة 29 - 20.

- الفيوم 29 - 16.

- بني سويف 30 - 15.

- المنيا 32 - 15.

- أسيوط 33 - 16.

- سوهاج 34 - 18.

- قنا 38 - 19.

- الأقصر 37 - 21.

- أسوان 38 - 21.

- الوادي الجديد 38 - 19.

- أبوسمبل 38 - 21.