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«الأرصاد»: خلو السماء من السحب العالية مع احتمالية سقوط أمطار رعدية

كتب:

محمد ايمن
03:39 ص | الإثنين 24 أبريل 2023
الأرصاد الجوية

الأرصاد الجوية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية خلو السماء الآن من السحب العالية التي سيطرت أمس على معظم الأنحاء على أن تقل كثافتها اليوم ولكن لا يخلو جنوب سلاسل جبال البحر الاحمر من فرص لسقوط الأمطار تكون رعدية أحيانا، كما تكون الأجواء مائلة للحرارة نهارا على شمال البلاد ومن المتوقع أن تسجل القاهرة 29 درجة والصغرى 17 درجة، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

سقوط أمطار وارتفاع الحرارة خلال الساعات القادمة

وذكر بيان سابق صادر عن الهيئة العامة، للأرصاد الجوية، أنه خلال الساعات القادمة، تشير صور الأقمار الصناعية على مصر، إلى أنه من المتوقع أن تتساقط بعض الأمطار على مناطق من مصر الوسطى وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء تكون خفيفة الشدة.

أجواء شديدة الحرارة فى جنوب البلاد

وتضمنت توقعات خبراء الأرصاد من خلال صور الأقمار الصناعية، أن تكون الأجواء شديدة الحرارة علي جنوب الصعيد وتسجل  درجة الحرارة في أسوان 39 درجة بينما القاهرة 29 درجة تبعا لآخر رصد المحطات التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية.

 

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