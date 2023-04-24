متى تنتهي إجازة العيد رسميا؟.. مصدر حكومي يجيب

متى تنتهي إجازة العيد رسميا؟ سؤال يطرحه عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة الموظفين بالقطاع الحكومي والعاملين بالقطاع الخاص، لاسيما وأن القرار الوزاري الذي أصدره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، برقم 1405 لسنة 2023، نص على ضم إجازة عيد تحرير سيناء إلى إجازة عيد الفطر الرسمية.

متى تنتهي إجازة العيد رسميا الاثنين أم الثلاثاء؟

مصدر حكومي أجاب لـ «الوطن» عن سؤال متى تنتهي إجازة العيد رسميا؟ موضحا أن إجازة عيد الفطر الرسمية، بدأت من يوم الخميس 20 أبريل 2023، وتستمر إلى يوم الثلاثاء 25 أبريل 2023، بقرار رئيس مجلس الوزراء 1405 لسنة 2023.

آخر أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2023

وأضاف المصدر أن قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بمنح إجازة عيد الفطر المبارك 2023، ألحق بها إجازة عيد تحرير سيناء التي ستوافق غدا الثلاثاء 25 أبريل، وبذلك تمتد إجازتي عيد الفطر وتحرير سيناء 2023 إلى غد الثلاثاء، ليكون مجمل عدد أيام الإجازة ستة أيام من الخميس 20 أبريل إلى الثلاثاء 25 أبريل.

إجازة عيد تحرير سيناء 2023

ولفت المصدر إلى أنه وفق نص قرار رئيس مجلس الوزارء فان إجازة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء 2023، للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الحكومي، ستكون بأجر كامل، وأيضا للعاملين بالقطاع الخاص.

جدير بالذكر أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 أجاز لصاحب العمل بالقطاع الخاص أن يستدعي العامل يوم الإجازة الرسمية مقابل أن يمنحه مثلي الأجر عن كل يوم إجازة رسمية يحضره العامل في مقر العمل إذا تطلبت حاجة ومصلحة العمل تواجد العامل في يوم إجازته الرسمية.