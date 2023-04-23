48 ساعة على موعد انتهاء إجازة العيد.. تعرف على الإجازات الرسمية حتى نهاية العام

موعد انتهاء إجازة العيد، من الموضوعات التي تمثل اهتماما كبيرا لدي شريحة عريضة من المواطنين والأسر، خاصة الذين يخططون للسفر أو الخروج طوال فترة الاجازة للاستمتاع بالعيد في مختلف انحاء الجمهورية.

موعد انتهاء اجازة العيد

وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، فإن إجازة العيد بدأت يوم الخميس 20 أبريل، ومستمرة لمدة 6 أيام متتالية، لذا فإن موعد انتهاء إجازة العيد سيوافق يوم الثلاثاء المقبل الموافق 25 أيريل الجاري، وهي إجازة رسمية مدفوعة الأجر لكافة العاملين بالوزارات والمصالح والهيئات الحكومية وشركات القطاعين العام والخاص.

آخر إجازات في 2023

وعن الإجازات المتبقية في عام 2023، تستعرض «الوطن»، من خلال التقرير التالي، آخر إجازات العام، وتبدأ من مايو المقبل، وجاءت كالتالي:

- إجازة عيد العمال يوم الإثنين 1 مايو 2023.

- إجازة عيد الأضحى المبارك: تبدأ من وقفة عرفات الثلاثاء 27 يونيو وحتى السبت 1 يوليو 2023.

- إجازة عيد ثورة 30 يونيو.

- إجازة رأس السنة الهجرية: يوم الأربعاء 19 يوليو 2023.

- إجازة 23 يوليو: يوم الأحد 23 يوليو 2023.

- إجازة المولد النبوي الشريف: يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023.

- إجازة 6 أكتوبر: يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر.