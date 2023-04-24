ما موعد عودة القطاع الخاص إلى العمل بعد إجازة العيد؟

مع قرب نهاية إجازة عيد الفطر المبارك، التى بدأت الخميس الماضي الموافق 20 إبريل الجاري، يتساءل الكثيرون عن موعد عودة القطاع الخاص إلى العمل بعد إجازة العيد، كى يتمكنوا من معرفة متى ستعود شركات القطاع الخاص إلى العمل مرة أخرى.

يوم الأربعاء الموافق 26 أبريل الجاري

ووفقا لقرار مجلس الوزراء، فإن موعد عودة القطاع الخاص للعمل بعد إجازة العيد، ستكون يوم الأربعاء الموافق 26 أبريل الجاري، وهي إجازة مدفوعة الأجر، للعاملين في وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمصالح الحكومية، وشركات القطاع العام والوزارات المختلفة.

وكانت وزارة القوى العاملة، أعلنت عن أن إجازة عيد الفطر 2023 للقطاع الخاص، تنتهي يوم الثلاثاء 25 أبريل الجاري، للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، أي العودة إلى العمل مرة أخرى ستكون يوم الأربعاء المقبل.

الإجازات الرسمية المتبقية خلال 2023

- إجازة عيد تحرير سيناء، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 25 أبريل.

- إجازة عيد العمال، يوم الإثنين الموافق 1 مايو المقبل، ووفقا للجريدة الرسمية سيتم منح يوم إجازته يوم الخميس الموافق 4 مايو من الشهر نفسه.

- إجازة وقفة عيد الأضحى المبارك، يوم الثلاثاء 27 يونيو.

- إجازة عيد الأضحى المبارك، يوم الأربعاء 28 يونيو.

- إجازة ثورة 30 يوينو، يوم الجمعة 30 يونيو.

- إجازة رأس السنة الهجرية، يوم الأربعاء 19 يوليو.

- إجازة ثورة 23 يوليو، يوم الأحد 23 يوليو.

- إجازة المولد النبوي الشريف، يوم الأربعاء 27 سبتمبر.

- إجازة 6 أكتوبر، يوم الجمعة 6 أكتوبر.