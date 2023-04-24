مصدر بـ«التعليم»: إتاحة الامتحانات على منصة الطلاب المصريين بالخارج في الفترة المسائية

جهزت وزارة التربية والتعليم بدائل خاصة لامتحانات الطلاب المصريين في الخارج من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي، لتجنب حدوث أي مشكلة تقنية في أيام الامتحانات.

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه يجرى إتاحة الامتحانات على المنصة الخاصة بالطلاب المصريين بالخارج في التاسعة صباحا بتوقيت كل دولة، للتخفيف من الضغط على المنصة ومراعاة فارق التوقيت بين هذه الدولة ومصر.

امتحانات أبناؤنا في الخارج

ولفت المصدر إلى أن الطالب من خلال رابط المنصة الالكترونية الخاصة بأبنائنا في الخارج يمكنه تحميل الامتحان وورقة الإجابة في الفترة المسائية، بعد اختيار المرحلة التعليمية والصف الدراسي، وذلك حال تعرض لأي مشكلة تقنية.

إتاحة الإجابة ورقيا وإرسالها إذا حدثت مشكلات تقنية

أوضح المصدر، أن ورقة الإجابة تتضمن أربعة اختيارات لكل سؤال، ويقوم الطالب بتظليل الدائرة التي تشير إلى الإجابة الصحيحة، وإذا أراد الطالب تعديل إجابته يضع علامة خطأ (إكس) ويظلل الدائرة التي تعبر عن الإجابة، ثم يقوم بإرسال ورقة الإجابة (بي دي إف) عبر البريد الإلكتروني المخصص للصف الدراسي الذي يدرس فيه الطالب، أو يقوم ولي الأمر إرسال أوراق إجابات الامتحانات مجمعة عبر البريد السريع للإدارة العامة للامتحانات في الوزارة.

أوضح المصدر، أن هذه البدائل جاهزة حتى لا يتعرض أي طالب لمشكلة خلال فترة الامتحانات، وحتى إذا واجهته مشكلة تقنية فإنه يستطيع الإجابة على الامتحان ورقيا وإرساله الإجابات بالبريد أو الإيميل.