أول رد من وزير التعليم بشأن تقليل أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023

دار حوار منذ قليل بين الدكتور رضا حجازي وزير الدولة لشئون التربية والتعليم والتعليم الفني، وأولياء أمور طلاب الثانوية العامة 2023، على أحد جروبات أولياء الأمور بتطبيق الواتساب، بث من خلاله حالة من الطمأنينة، بشأن استعدادت الوزارة لامتحانات الثانوية العامة 2023.

امتحانات الثانوية العامة 2023

طلب ولي أمر أحد الطلاب على جروب أولياء الأمور على تطبيق واتساب، قائلًا: «عدد الاسئلة الموجودة في ورقة امتحانات الثانوية العامة 2023 لا تتناسب مع الوقت المقرر للإجابة، وهذا يشكل عبئا نفسيا وعصبيًا على الطالب»، وطالب من خلال رسالته أن أولياء الأمور لا تطلب المستحيل، بل تطلب أن تكون عدد الأسئلة الموجودة في امتحانات الثانوية العامة 2023، مناسبة للوقت المخصص للإجابة.

أول رد من وزير التعليم بشأن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023

ورد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الفور، على مطلب أحد أولياء الأمور، بقوله: «لا داعي للقلق، ما يخشاه أولياء الأمور في الحسبان، وأرجو عدم الدخول في تفاصيل فنية».

أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 غير معقدة

ويذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أوضحت أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023، لا تأتي معقدة، بل ستكون متزنة، والورقة الامتحانية ستقيس مخرجات التعليم.