ورشة فنية لتعليم الأطفال صناعة بطاقة المعايدة في متحف كفر الشيخ

نظم القسم التعليمي بمتحف كفر الشيخ ورشة فنية لتعليم الأطفال المترددين على المتحف كيفية صناعة بطاقة المعايدة، وذلك بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر المبارك.

ورشة فنية لتعليم الأطفال صناعة بطاقة المعايدة

وخلال الورشة جرى تعريف الأطفال بـ«بطاقة المعايدة»، والتي تعتبر وسيلة شعبية قديمة واسعة الانتشار، تستخدم في التواصل وتبادل التهنئة في شتى المناسبات والأعياد، وعادة ما تكون قطعة ملونة من الورق، وتحتوي على رسالة قصيرة بداخلها، وكروت التهنئة عدة أشكال مثل، الكروت التي تأخذ شكل مطوية، وتحتوي على رسم معين للإشارة إلى مناسبة خاصة، ويكون هناك جملة تهنئة مطبوعة على الكارت، ومساحة لكتابة اسم المرسل وإضافة بعض الكلمات عليها، وأخرى تحتوي على فتحات تكشف محتواها، والكروت التي تعزف لحنًا موسيقيًا عند فتحها مثل كروت أعياد الميلاد، والكروت المزينة بغلاف أو ورود مجففة، ويستطيع أي شخص صنع الكروت بنفسه، باستخدام أدوات بسيطة وغير مكلفة، وبطرق سهلة.

وجرى التطرق إلى الأدوات المستخدمة، وخطوات الاستخدام، ومنها: «مسطرة من المعدن، ومثلث قائم الزاوية، وقلم، وكتاب أو مجلة، وكارت بوستال، ولاصق، وورق ملون».

التقاط الصور التذكارية بالمتحف

وفي سياق آخر، شهد متحف كفر الشيخ، إقبالا كبيرا من الأطفال والشباب خلال أيام عيد الفطر المبارك، وحرص الحضور على التقاط الصور التذكارية بالمتحف، وعرض المتحف على زائريه معلومات عن أهم القطع المعروضة، وتاريخ إنشاء متحف كفر الشيخ، وغيرها من المعلومات.

معلومات عن متحف كفر الشيخ

متحف كفر الشيخ الذي تبلغ مساحته الـ6 آلاف و700 متر مربع، يضم 3 قاعات وهي الرئيسية، وبوتو، والعرض الدوري، وتُعد قاعة بوتو أهم قاعات المتحف وتضم نتائج أعمال الاكتشافات الأثرية من العصور المختلفة ومنطقة آثار تل الفراعين، وهي مدينة بوتو القديمة أقدم العواصم الفرعونية سنة 320 ق.م.