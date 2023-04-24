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رئيس حزب الجيل: الدول تستعين بعلاقات مصر الوطيدة بالسودان لاستعادة رعاياها

كتب:

نرمين عفيفي
11:52 ص | الإثنين 24 أبريل 2023
الأوضاع بالسودان

الأوضاع بالسودان

أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، أن العالم كله قرر أن يقوم بإجلاء رعاياه من السودان، قائلًا: «الدول لجأت إلى مصر من أجل الحصول على المساعدة في الإجلاء، إذ أعلن كل من ألمانيا واليونان وقبرص التعاون مع مصر».

الدول الكبرى تستعين بالخبرات المصرية لاستعادة رعاياها

وأضاف «الشهابي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي، أن قدرات الدولة المصرية لا تعمل فقط على استعادة أبنائها بشكل سلمي وآمن، ولكن الدول الكبرى تستعين بالخبرات المصرية وعلاقات مصر الوطيدة بالسودان من أجل استعادة رعاياها.

الشهابي: نحيي تلك الخلية القائمة على التعامل مع هذه الأزمة

وتابع رئيس حزب الجيل: «مصر دائما محل تقدير واهتمام وهي مضرب الأمثال، ولم تخسر الجانب السوداني ودون أن تنخرط في الصراع الموجود بالسودان، حيث يهمها توقف الصراع وأن يعود السودان آمنا وأن تستمر علاقات مصر بالسودانيين كما هي، ولابد أن أحيي تلك الخلية القائمة على التعامل مع هذه الازمة في وزارة الخارجية المصرية وأحيي أيضا الدور البطولي لقوات النخبة في المخابرات العامة والمخابرات الحربية الذين أجلوا من قبل جنودنا من السودان».

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