رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة 2023.. اتبع 4 خطوات

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة 2023، واحد من الروابط الفاعلة التي دوما ما يبحث عنها المواطنون لمتابعة الدعم النقدي الذي تقدمه الدولة لمواطنيها الأولى بالرعاية، وذلك لنحو 5.2 مليون أسرة، بما يشمل 22 مليون مستفيد.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة 2023، على هذا النحو:

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة 2023

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي، خاصية يمكن من خلالها الاستعلام عن تكافل وكرامة 2023، سواء من خلال الخط الساخن للبرنامج على رقم «19680» أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لها الذي يتيح رابط الاستعلام والذي تتم خطواته كالتالي:

- في الخطوة الأولى، يجب الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

- في الخطوة الثانية، يتم اختيار برنامج تكافل وكرامة من خلال هذا الرابط.

- في الخطوة الثالثة، يقوم المستعلم عن تكافل وكرامة بإدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك ثم الضغط على استعلام.

- في الخطوة الرابعة، يظهر للمستعلم «نوع بطاقة الدعم النقدي للمستفيد سواء تكافل أو كرامة، كما يظهر حالة بطاقة الدعم سواء سارية، أو متجمدة، أو إيقاف».

زيادة بنسبة 25%

وفي وقت سابق كانت قد أعلنت التضامن الاجتماعي إلى جاهزيتها لبدء صرف زيادة تكافل وكرامة بنسبة 25%، والتي بدأت فيه من يوم السبت الموافق 15 أبريل المقبل، وهو الموعد المقرر لبدء صرف الدعم النقدي الشهري بشكل متوالي.