موعد استلام فيزا تكافل وكرامة 2023.. وكيفية إرسال الشكاوى للوزارة

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، عن إجمالي المستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط، إذ وصل عددهم إلى 5.2 مليون أسرة، ومدرجون ضمن قاعدة البيانات التي تكونت من خلال برنامج تكافل وكرامة.

وأشارت الوزارة إلى أنه جرى توزيع البطاقات الذكية «ميزة» على المستفيدين من خلال شركات التوزيع، بحيث تتسلم كل أسرة بطاقتها في منزلها في إطار التسهيل على المواطنين.

موعد استلام فيزا تكافل وكرامة 2023

وعن موعد استلام فيزا تكافل وكرامة 2023، أوضحت وزارة التضامن، أن بطاقة ميزة يجرى إعدادها بعد القيام بمراجعة بيانات الشخص المتقدم للحصول على تكافل وكرامة، والتأكد من البيانات والشروط، مشيرة إلى أنه بمجرد القبول، ترسل البيانات للشركة التي تقوم بإنتاج الكارت الذكي.

وأضافت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يجرى بعد ذلك الاتفاق مع هيئة البريد لتوصيل الكارت الذكي للمستفيدين إلى منزلهم، وخاصة أن معظم مستفيدي تكافل وكرامة من السيدات المعيلات ومن ذوي الهمم أو كبار السن، ويجرى استلام فيزا تكافل وكرامة إلى المواطنين من 15 لـ30 يوما كحد أقصى.

الخط الساخن لتكافل وكرامة

وكشفت وزارة التضامن الاجتماعى، أن الخط الساخن لتكافل وكرامة 19680 مخصص لاستقبال كل التساؤلات والاستفسارات المختلفة من المواطنين، ومن خلاله يمكن الاستعلام عن خطوات تقديم شكوى.

المستندات المطلوبة للحصول على تكافل وكرامة

كما استعرضت وزارة التضامن الاجتماعي المستندات المطلوبة للحصول على تكافل وكرامة وتتضمن قيد مدرسي لجميع الأطفال، وصور بطاقة الرقم القومي، وصور شهادة الميلاد، وقسيمة الزواج أو الطلاق، صور إقرار وصية الأيتام، كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية.