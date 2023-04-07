موعد استلام فيزا تكافل وكرامة 2023 بعد قبول الطلب.. «التضامن» توضح

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن موعد استلام فيزا تكافل وكرامة 2023 يكون بين 15 و30 يومًا بحد أقصى، لافتة إلى أنّ عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط بلغ 5.2 مليون أسرة، وأصبح لديها أكبر قاعدة بيانات، ويعود السبب في ذلك، إلى إلى برنامج «تكافل وكرامة».

وأوضحت بشأن موعد استلام فيزا تكافل وكرامة 2023 في تقرير لها، أن قاعدة البيانات، تضم مستفيدي الدعم النقدي وبرامج التمكين الاقتصادي، ويتم توزيع البطاقات الذكية «ميزة» على المستفيدين، من خلال شركات التوزيع، للتسهيل على كل أسرة الحصول على بطاقتها داخل المنزل، دون الحاجة للذهاب للمصالح الحكومية.

فيزا تكافل وكرامة 2023

وفيزا تكافل وكرامة 2023.. وصل عدد البطاقات التي تم توزيعها حتى الآن، إلى 11 مليون بطاقة ميزة، سواء للمستفيدين من برامج الدعم النقدي أو أصحاب المعاشات.

وأكدت «التضامن»، أنّ بطاقة ميزة يتم إعدادها بعد مراجعة بيانات الشخص المتقدم للحصول على فيزا تكافل وكرامة، والتأكد من بياناته وشروط القبول.

فيزا «تكافل وكرامة» للمواطنين

وأكدت وزارة التضامن، أنه بمجرد قبول الطلب على فيزا تكافل وكرامة من ناحية الشروط، تُرسل البيانات للشركة التي تنتج الكارت الذكي، ثم يجري الاتفاق مع هيئة البريد، لتوصيل الكارت الذكي للمستفيدين لمنازلهم بكل سهولة، لأن معظم مستفيدي تكافل وكرامة من السيدات المعيلات ومن ذوي الهمم أو من المسنين.