ضبط 19 ألف لتر مواد بترولية قبل بيعها بالسوق السوداء في المنوفية

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إنه جرى ضبط ما يزيد عن 19 ألف لتر بنزين وسولار بمحطة تموين سيارات بناحية دروة بمركز ومدينة أشمون، لإعادة بيعها بأزيد من السعر الرسمي بالسوق السوداء والتربح دون وجه حق، فضلاً عن عدم انتظام القيد في السجلات وعدم تواجد المدير المسئول خلال التفتيش ما يعيق الحملة فى أداء مهامها في مطابقة الكميات المنصرفة، وذلك خلال حملات تفتيشية مكبرة شنتها مديرية التموين.

حملات تموينية مكثفة في المنوفية خلال العيد

وأوضح المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أن تلك الحملات أسفرت عن تحرير 161 محضرا تموينيا بنطاق المحافظة تنوع ما بين 96 محضرا للمخابز للتلاعب في وزن رغيف الخبز وعدم مطابقته للمواصفات، و65 محضر للأسواق عدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

جاء ذلك بالاشتراك مع رؤساء الوحدات المحلية ومختلف الجهات المعنية والأمنية، لافتا إلى استمرار تفعيل غرف العمليات بالمديرية والإدارات الفرعية والتى تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي واستقبال أي شكاوى أو مقترحات للمواطنين والعمل على حلها فورا، وذلك على أرقام (2174037 -2174039) بالإضافة إلى الشكاوى التلغرافية والمكتوبة.

محافظ المنوفية يوجه بتشديد الرقابة التموينية

ووجه محافظ المنوفية مديريات التموين والصحة والطب البيطري والجهات المعنية بتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق والمخابز وكل المحلات والمصانع، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين، تحقيقا للصالح العام وحفاظا على الصحة العامة للمواطنين.