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مراسل القاهرة الإخبارية: معظم الركاب الوافدين لمعبر أرقين البري قادمين من الخرطوم

كتب:

هاجر عمر
12:01 م | الإثنين 24 أبريل 2023
مصطفى عبد الفتاح مراسل القاهرة الإخبارية

مصطفى عبد الفتاح مراسل القاهرة الإخبارية

قال مصطفى عبد الفتاح مراسل القاهرة الإخبارية، إن الحافلات تدخل الأراضي المصرية وتغادر معبر أرقين بعد الانتهاء من الإجراءات المطلوبة، لتدخل بعدها حافلات نقل ركاب أخرى.

وأضاف «عبد الفتاح» في حديثه على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن معبر أرقين البري لا يتوقف في استقبال حافلات نقل الركاب الذين حضروا من المدن السودانية، مشيرًا إلى أن أكثر الركاب الوافدين على معبر أرقين هم من القادمين من العاصمة السودانية الخرطوم.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية، إلى أن معبر أرقين يعد أحد أكبر المعابر التي تربط بين مصر والسودان، واستقبل المعبر عشرات من ناقلات الركاب الجماعي والتي امتدت على جانبي الطريق بمعبر أرقين البري، يمينًا ويسارًا.

 

 

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