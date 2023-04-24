نائب محافظ المنيا يوجه بتذليل العقبات أمام المرضى في المستشفيات

تفقد الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، عددا من مستشفيات مراكز شمال المحافظة، وذلك للتأكد من جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتواجد الأطقم الطبية والتمريض، ضمن خطة المحافظة لمتابعة مختلف القطاعات الخدمية طوال فترة عيد الفطر المبارك.

شملت جولة نائب محافظ المنيا، مستشفيات مركزي مطاي وبني مزار، وذلك بحضور الدكتور عاصم كمال مساعد مدير الطب العلاجي بمديرية الصحة، هشام فايز رئيس مركز مطاي، عماد عبد العزيز رئيس مركز بني مزار.

جودة الخدمات الطبية وصرف العلاج

تابع نائب المحافظ، الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمستشفى مطاي العام ومستشفى بني مزار المركزي، والتقى بعدد من المواطنين، للتأكد من مدى جودة الخدمات الطبية المقدمة وصرف العلاج للمرضى، موجها بالتنسيق والتعاون مع الوحدات المحلية لتذليل كل العقبات والوقوف على الاحتياجات الفعلية.

تواجد الأطقم الطبية والتمريض

راجع نائب المحافظ، سجلات تواجد الأطقم الطبية والتمريض، وسجلات استقبال حالات المرضي، كما تفقد أقسام الاستقبال والأشعة حضانات الأطفال والعناية المركزة والعمليات، للتأكد من مدى الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين، موجها بالالتزام بمعايير الجودة والسلامة، حرصا على سلامة وأمن المواطنين.

وحرص نائب المحافظ، على تقديم الته‍اني للمواطنين والأطقم الطبية والتمريض، بمناسبة حلول عيد الفطر، مؤكدا تواجد الأجهزة التنفيذية على أرض الواقع لمتابعة تنفيذ خطة المحافظة الشاملة طوال فترة عيد الفطر المبارك، ومدى تقديم الخدمات على مختلف القطاعات الخدمية.