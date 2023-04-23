إصابة 5 في حادثي انقلاب سيارة ودراجة بطريق الصعيد في المنيا

أصيب 5 أشخاص إثر وقوع حادثي انقلاب سيارة، ودراجة بخارية بطريق الصعيد الزراعي السريع مصر -أسوان أمام مركزي ملوي وأبوقرقاص، في محافظة المنيا، ورجحت التحريات وقوع الحادثين بسبب السرعة.

انقلاب سيارة تمناية بأبوقرقاص

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة 1489 ن ا س، تمناية، بالطريق الزراعي السريع مصر- أسوان، أمام قرية أتليدم بمركز أبوقرقاص.

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص وإجراء التحريات الأولية، تبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من سعاد وهيب 20 عاما، نورا ناجي 22 عاما، سامية جمال 24 عاما، وجميعهن من قرية سفاي بأبوقرقاص وتم نقلهن إلي المستشفي لتلقي العلاج.

انقلاب دراجة بخارية في ملوي

كما تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا بانقلاب دراجة بخارية بالطريق الزراعي السريع، أمام وحدة إسعاف قرية المعصرة بمركز ملوي، مما أسفر عن إصابة كلا من مصطفي فاروق 24 عاما، عبد الرحمن محمد عباس 25 عاما، وتم نقلهما إلى المستشفى التخصصي لتلقي العلاج.

وقد رجحت التحريات الأولية للمباحث الجنائية، وقوع الحادثين بسبب السرعة، وتم التحفظ على السيارة والدراجة البخارية تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.