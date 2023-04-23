جامعة المنيا: قبول أعضاء جدد بصندوق التأمين على هيئة التدريس والعاملين

أعلن الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا عن اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية، بقرارها رقم 701 لسنة 2022 ونشره بجريدة الوقائع المصرية بالعدد88، اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بجامعة المنيا.

المزايا التأمينية وفقاً لجداول الأجور

قال «فرحات»: نصت التعديلات علي القواعد والشروط التي تحصل على أساسها الاشتراكات، وأجر الاشتراك الذي تصرف بموجبه المزايا التأمينية وفقاً لجداول الأجور للائحة التوظيف بالجهة في 1/7/2014 مضافاً إليها العلاوات الخاصة المستحقة في 2010، و2011، و2012، وكذلك جواز الصرف للعضو في حالات انتهاء خدمته بالمعاش أو بالوفاة، ووضع حد أدني 50 ألف جنيها في حالة الوفاة للورثة الشرعيين.

قبول أعضاء جدد بالصندوق

وأشار رئيس جامعة المنيا أن التعديل أضاف ميزة تأمينية بجواز قبول أعضاء جدد بالصندوق بشرط سدادهم لرسم عضوية إضافي يحدد وفقاً للمدة المتبقية على سن التقاعد القانوني عند الانضمام، أو سداد الاشتراكات المحددة بالنظام ابتداءً من تاريخ بدء الخدمة حتى تاريخ الانضمام أسوة بنظرائهم أيهم أكبر.

وسوف يتم صرف فروق العلاوة والحد الأدنى للوفاة خلال شهر مايو المقبل لمن بلغ السن القانونية اعتباراً من 1/7/2022 وحتى تاريخه.