تنفيذ أكثر من 49 ألف حكم قضائي وضبط 234 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا المخدرات :

ضبط 234 قضية مواد مخدرة .. بإجمالى 250 متهما ضُبط خلالها الآتى :

كمية من مخدر الحشيش وزنت 151,265 كيلو جرام.

كمية من مخدر البانجو وزنت 31,750 كيلو جرام.

كمية من مخدر الهيروين وزنت 13,411 كيلو جرام.

كمية من مخدر الإستروكس وزنت 3,420 كيلو جرام.

كمية من مخدر الشابو وزنت 1,690 كيلو جرام.

كمية من مخدر الهيدرو وزنت 250 جرام.

كمية من مخدر الآيس وزنت 475 جرام.

كمية من مخدر البودر وزنت 255 جرام.

عدد 1123 قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء:

ضبط 33 قطعة سلاح نارى بحوزة 33 متهم .. وذلك على النحو التالى:

بندقية آلية.

8 بنادق خرطوش.

مسدس.

23 فرد محلى.

70 طلقة مختلفة الأعيرة .

ضبط 192 قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ 49489 حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

152 حكم جناية.

12954 حكم حبس جزئى.

2468 حكم حبس مستأنف.

26733 حكم غرامة.

7182 مخالفة.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين:

ضبط 19 متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة:

ضبط 11 متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة :

ضبط 235 دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية:

ضبط 26523 مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين:

فحص 44 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية 3 منهم.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.