محافظ المنوفية: توريد أكثر من 750 طن قمح وانتظام العمل في الصوامع

قال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، إن الشون والصوامع شهدت صباح اليوم إقبالا كثيفا بكل مراكز ومدن المحافظة، إذ بلغ إجمالي ما جرى توريده من المحصول منذ بدء الموسم وحتى الآن أكثر من 750 طن قمح.

وأكد محافظ المنوفية، حرصه واهتمامه على متابعة انتظام عمليات توريد محصول القمح ميدانيا لتذليل العقبات والوقوف على سير العمل بالصوامع لتحقيق أعلى معدلات للتوريد، مناشدا جموع المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض بنطاق المحافظة، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية للمزارعين وعمليات التوريد، لافتا إلى تقديم كل التيسيرات للمزارعين خلال عملية التوريد.

تسهيل إجراءات تسليم القمح الصوامع من المزارعين

ووجه محافظ المنوفية، وكيل وزارة التموين بالمتابعة المستمرة لل الشون والصوامع للتأكد من تسهيل الإجراءات خلال الاستلام والتيسير على المزارعين بنطاق المحافظة، والتشديد على اللجان المختصة باستلام القمح والتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين في الشون والصوامع حفاظاً على المحصول باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية المهمة.