«الغرف السياحية»: إلزام الفنادق بوضع لافتة «درجة النجومية» في مكان بارز

كشف علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن كل فنادق الجمهورية ستكون ملزمة بوضع لافتة في مكان بارز بالفندق، توضح أنها تطبق كل المعايير الفندقية الجديدة «h.c»، فضلا عن درجة النجومية الخاصة بها وفقا للتصنيف الحاصلة عليه من قبل وزارة السياحة والآثار، لافتا إلى أن الشعار الذي سيجري تصميمه للفنادق الثابتة فئة 3 و4 و5 نجوم، سيكون مصنوعا من الرخام، وسيكون مختلفا عن شعار الفنادق ذات النجمة والنجمتين، مشيرا إلى أن شعار الفنادق العائمة سيكون مصنوعا من مادة الأكليرك.

مستوى الفنادق المصرية يضاهي العالمية

وأضاف لـ «الوطن»، أن مستوى الفنادق المصرية حاليا يضاهي أفضل الفنادق العالمية، بعد تطبيق المواصفات الجديدة للفنادق، لافتا إلى أن بعض الفنادق المصرية قد تتفوق على العديد من الفنادق العالمية الموجودة معها بذات درجة النجومية، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت تطورا كبيرا فى مستوى الفنادق المصرية من حيث البنية التحتية وجودة الخدمات المقدمة للنزلاء.

إنترنت فائق السرعة بكل الفنادق بحلول عام 2025

وتابع علاء عاقل: «بحلول عام 2025 ستكون كل فنادق الجمهورية مزودة بإنترنت فائق السرعة، بما يساعد في زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، بالتزامن مع خطة تحويل كل المنشآت الفندقية المصرية لكيانات صديقة للبيئة تطبق كل مبادئ السياحة المستدامة».