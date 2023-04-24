ضبط متهم بإطلاق أعيرة نارية من سلاح في مشاجرة بالزاوية الحمراء

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة، من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) بحدوث مشاجرة بين طرفين بدائرة القسم، وكان بحوزة أحدهم سلاح خرطوش، نتج عن ذلك إصابة نجل شقيقه برش خرطوش حال تواجده أمام المحل عمله.

على الفور جرى الانتقال وبالفحص تبين حدوث المشاجرة بين كل من طرف أول (أحد الأشخاص «له معلومات جنائية» مصاب بجرح قطعي بالرأس)، طرف ثاني (أحد الأشخاص مصاب بجرح بالرأس)، مقيمان بدائرة القسم، بسبب خلافات مالية بينهما تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الطرف الثاني بالتعدي على الطرف الأول بالضرب باستخدام سلاح أبيض محدثاً إصابته، وأثناء قيام الأهالي بفض المشاجرة، قام الطرف الأول بإطلاق أعيرة نارية في الهواء من سلاح ناري كان بحوزته، أحدثت إحداها إصابة المجني عليه الذي تصادف تواجده بمحل الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الطرف الأول.. وبحوزته (فرد خرطوش، عدد من الطلقات لذات العيار - كمية من الهيروين المخدر).

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وأقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطي.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.