إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بالفيوم بسبب لهو الأطفال

أصيب 4 أشخاص، مساء اليوم السبت، في مشاجرة نشبت بين عائلتين بدائرة مركز سنورس، وذلك بسبب لهو الأطفال وخلافات الجيرة، وبدأت بمشادة كلامية وتطورت إلى مشاجرة بالشوم والعصي، وتدخل فيها أفراد العائلتين.

وجرى السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها، فيما نقلت الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

مشاجرة بين عائلتين

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من أهالي، بنشوب مشاجرة بالشوم والعصي، بين عائلتين في قرية سنهور بسبب لهو الأطفال وخلافات الجيرة، ووجود عدد من المصابين.

إصابة 4 أشخاص في المشاجرة

أسفر نشوب مشاجرة بين عائلتين عن إصابة 4 أشخاص بإصابات متنوعة وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، وجرى نقلهم إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة لتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

لهو الأطفال السبب

جرى السيطرة على المشاجرة، وضبط طرفي المشاجرة الإتهامات فيما بينهما، وألقى كل منهم اللوم على الآخر، واعترفوا بأنّ مشادة كلامية نشبت بين أسرتين بسبب لهو الأطفال وخلافات الجيرة، تطورت إلى مشاجرة بالشوم والعصي، مما أسفر عن إصابة الأشخاص الأربعة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.