إصابة سيدة في مشاجرة بسبب لهو الأطفال بالفيوم

أصيبت ربة منزل في مشاجرة بالشوم والعصي نشبت بينها وبين آخرين بسبب خلافات الجيرة، وذلك في إحدى قرى مركز محافظة الفيوم، اليوم السبت، حيث بدأت بمشادة كلامية بسبب لهو الأطفال وتعدى أحدهما على الآخر.

وعلى الفور، انتقلت سيارة إسعاف، وقوات الشرطة إلى مكان البلاغ، حيث جرى السيطرة على طرفيها، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مشاجرة بين عائلتين

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد إسلام لُطيّف، مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بنشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال في قرية العدوة بجوار شركة البترول بدائرة المركز، ووجود مصابين.

إصابة ربة منزل

وانتقلت قوة أمنية تحت إشراف المقدم محمد هاشم مفتاح رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وتبينّ إصابة ربة منزل تدعى أنوار محمد محمود، 37 سنة، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، إثر التعدي عليها بالضرب بالشوم والحجارة.

تبادل الاتهامات

وتم ضبط طرفي المشاجرة، الذين تبادلا الاتهامات فيما بينهما، وألقى كل منهما اللوم على الآخر، مؤكدين أنّ سبب المشاجرة حدوث مشادة كلامية بين سيدتين بسبب لهو الأطفال وضرب أحدهما للآخر، ثم تطورت إلى مشاجرة بينهم بالشوم والعصي.

وجرى نقل السيدة المصابة إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وإيداعها في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليها وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها بحسب إصاباتها.

تحرر بالواقعة المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المشاجرة وظروفها وملابساتها، وأحيل المتهمين وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.