«السياحة»: متحف الشرطة القومي ينظم معرضا عن الأزياء في عصر المماليك

أعلنت وزارة السياحة والآثار، أن متحف الشرطة القومي سيقيم بداية من اليوم معرضا أثريا مؤقتا، بالتعاون مع متحف قصر الجوهرة، موضحة أن المعرض الذى يقام تحت شعار «نظرة على الأزياء منذ عصر المماليك حتى عصر أسرة محمد علي باشا»، ويستمر لمدة 3 شهور.

مجموعة متميزة من المقتنيات الأثرية

ومن جهته، أوضح عبد الباسط محمد، مدير عام متحف الشرطة القومي، أنّ المعرض يضم مجموعة متميزة من المقتنيات الأثرية، التي تسلط الضوء على مظاهر إدارة شؤون الدولة في فترة حكم محمد علي باشا، وتنوع الملابس ومراحل تطورها لجميع فئات المجتمع من العامة وحتى الوالي، بالإضافة إلى مجموعة من التماثيل التي تجسد محاكاة المجلس العالي الذي كان يرأسه الوالي محمد علي باشا، للنظر في شؤون الدولة ومظالم الناس من بينهم تمثال يجسده جالسًا بالزي الرسمي متكئًا يتقلد سيفه، وعلى يمينه ويساره مستشارين من كبار المشايخ والأعيان، ويقف أمامه الترجمان ليقدم صاحب مظلمة من الفلاحين ويحاط يهما جنديين مسلحين بالبنادق وأحد ضباط التشريفة.

تطور الملابس من العصر المملوكي حتي أسرة محمد على باشا

وأشار مدير عام متحف الشرطة القومي، إلى أنّ المعرض الأثري يضم أيضا مجموعة من اللوحات الفنية الأثرية، التي تظهر تطور الملابس منذ العصر المملوكي حتي فترة حكم أسرة محمد على باشا.