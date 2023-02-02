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المتحف الوطني بدمشق يعرض العشرات من قطع الآثار المستردة.. «فيديو»

كتب:

شريف سليمان
10:43 ص | الخميس 02 فبراير 2023
المتحف الوطني بدمشق

المتحف الوطني بدمشق

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «المتحف الوطني بدمشق يعرض عشرات القطع من الآثار المستردة».

عرض عشرات القطع المستردة

ووفقا للتقرير، عرض المتحف الوطني بدمشق للزوار عشرات القطع من الآثار المستردة من لبنان والعراق والأردن، حيث تعد من أهم القطع الأثرية في الألف الأول قبل الميلاد، بينها صب حجري ومجموعة من النقود المعدنية الفضية والبرونزية وتماثيل حجرية مهمة من العصر البرونزي القديم وأختام أسطوانية مهمة من حيث المادة والمشاهد الموجودة عليها.

تأثير سلبي

وذكر التقرير الذي عرضه برنامج «صباح الخير يا مصر»، أنّ الحرب في سوريا المستمرة منذ 11 عاما كان لها تأثير سلبي على الآثار، حيث دمرت الجماعات الإرهابية بعضها وسرق المهربون عددا آخر منها، وجرى استرداد نحو 35 ألف قطعة تعود لفترات زمنية مختلفة، دخل العديد من بينها عمليات الترميم الفني من أجل إعادتها للعرض، وتحاول الحكومة السورية استرداد معظم القطع الأثرية المسجلة لديها.

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