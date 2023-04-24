إزالة 16 حالة تعد على الأراضي الزراعية خلال إجازة العيد في المنوفية

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إنه جرى تنفيذ إزالة فورية لعدد 9 مقابر مخالفة بناحية كفر داود بالسادات، وجرى رصدها من خلال فرق الرصد الميداني واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مشيرا إلى أنه خلال إجازة العيد، جرى تنفيذ إزالة فورية لـ16 حالة تعد على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.

وأكد محافظ المنوفية استمرار تنفيذ حملات الإزالة بجميع القرى والمراكز والنجوع والتصدي بكل حزم لأي أعمال بناء مخالف، من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية وإنفاذ القانون وفرض هيبة الدولة.

ضبط المخالفات بالبناء على الأراضي الزراعية بالمنوفية

وتواصل الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية جهودها المكثفة في المتابعة الميدانية، لضبط المخالفين والتعامل الفوري مع حالات البناء المخالف، وتنفيذ الإزالات الفورية في المهد حفاظا على مقدرات الأجيال المقبلة.