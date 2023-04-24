وزير الخارجية الأسبق: مصر تحركت لإجلاء مواطنيها من السودان في الوقت المناسب

قال السفير محمد العرابي، وزير خارجية مصر الأسبق، إن قرار إجلاء المصريين من السودان صائب تماما وتم اتخاذه في أنسب توقيت، موضحا أن الدولة المصرية تعمل على إجراءات تنفيذية هامة، سواء من خلال وزارة الخارجية أو مختلف الأجهزة المعنية، مناسبة للموقف الذي يعيشه المصريين هناك.

وأضاف «العرابي» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه الوضع في السودان في الفترة الراهنة مأساوي، مؤكدًا أنه لا يوجد ماء للشرب، ولا كهرباء، ولا دواء، ولا إنترنت، ولا خطوط اتصال للهواتف المحمولة، إذ أن الأجواء هناك غير مستقرة وبها رصاص طائش بين طرفي النزاع.

نصائح وزير الخارجية الأسبق للمصريين في السودان

وقدم وزير الخارجية الأسبق، نصائح للمصريين القانطين في السودان في ظل التوترات الراهنة، ممثلة في التحرك بحذر، والتوجه لنقاط التجمع التي حددتها السفارة المصرية في الخرطوم، للحصول على التأمين الكافي خلال اجلائهم سواء عن طريق البر أو البحر أو الجو، وسرعة التواصل مع الأرقام والخطوط الساخنة التي أعلنت عنها وزارة الخارجية والسفارة المصرية في السودان، لان عملية الإجلاء تتطلب تنظيم دقيق جدًا.

وطمأن السفير محمد العرابي جموع المصريين، مؤكدًا أن القيادة السياسية لديها أكثر من سيناريو لإجلاء المصريين من السودان في المرحلة الحالية، لأن مصر دائمًا لها مواقف أصيلة في هذه المواقف.

إجلاء 436 باكورة توافد أعداد كبيرة فيما بعد

وأكد وزير خارجية مصر الأسبق، أن إجلاء 436 مواطنًا من السودان عبر الإجلاء البري، بالتنسيق مع السلطات السودانية أمس، هو باكورة توافد أعداد كبيرة من المصريين خلال الفترة الراهنة والقادمة، مشيرًا إلى أن هذا الرقم كبير، ولا يوجد أي سفارة قامت بإجلاء أكثر من 400 شخص في دفعة واحدة.